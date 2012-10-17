Третьяков: Ради победы оппозиции партиям нужно переступить через личные амбиции

Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.

«Любые конфликты внутри оппозиции бьют по результатам демократических сил 28 октября 2012 года, - считает Александр Третьяков. - Ради победы оппозиции и формирования демократического большинства в парламенте личные обиды и амбиции нужно вынести за скобки. Поскольку выяснение отношений одинаково вредит и «УДАРу», и «Батькивщине».

Политик также заявил о том, что «нельзя пускать выборы на самотек, нужно активно противостоять возможным фальсификациям».

«У меня будет в каждой избирательной комиссии по несколько наблюдателей, кроме того я пригласил иностранных наблюдателей, которые будут находиться на 218-ом округе, где я баллотируюсь. - заявил Александр Третьяков. - Например, от партии «УДАР» в участковых избирательных комиссиях вообще нет ни одного представителя. Поэтому я буду помогать партии «УДАР», чтоб на моем округе против них не было фальсификаций».

Политик призвал жителей столицы не дать ни одного голоса Партии регионов и коммунистам. «Призываю киевлян голосовать за «УДАР» или «Батькивщину» по партийным спискам, а на округе – за сильных оппозиционных мажоритарщиков», - заявил он.