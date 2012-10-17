Экс-глава Моссада - в тяжелом состоянии после пересадки печени в Беларуси

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Гаарец".

Издание утверждает, что у Дагана начались послеоперационные осложнения.

О трансплантации одному из бывших руководителей "Моссада" накануне сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что от проведения операции отказались американские и шведские специалисты.

Имя пациента ни он, ни лечащие врачи не назвали. Больного в среду идентифицировала израильская пресса.

Даган возглавлял спецслужбу в 2002-2011 годах и передал свой пост нынешнему директору "Моссада" Тамиру Пардо.