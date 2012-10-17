Экс-глава Моссада - в тяжелом состоянии после пересадки печени в Беларуси
09:38, 17 октября 2012Политика
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Бывший руководитель израильской внешней разведки "Моссад" Меир Даган находится в "тяжелом, но стабильном" состоянии после пересадки печени, которую ему сделали в Беларуси.
У Дагана - послеоперационные осложнения
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Гаарец".
Издание утверждает, что у Дагана начались послеоперационные осложнения.
О трансплантации одному из бывших руководителей "Моссада" накануне сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что от проведения операции отказались американские и шведские специалисты.
Имя пациента ни он, ни лечащие врачи не назвали. Больного в среду идентифицировала израильская пресса.
Даган возглавлял спецслужбу в 2002-2011 годах и передал свой пост нынешнему директору "Моссада" Тамиру Пардо.
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