Азаров интересуется, почему коммунисты за 20 лет не «вернули страну народу»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Партии регионов, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью Запорожской областной государственной телерадиокомпании.

«Несмотря на то, что столько нашими оппонентами сказано, мягко скажем, некорректного, а иногда даже и грязи на наших лидеров, на наших членов партии, на нашу партийную силу, столько использовано нечестных приемов против нас. Вместе с тем, понимая важность и ответственность задач, мы готовы к диалогу, к конструктивному диалогу со всеми политическими силами, которые пройдут в наш Верховный Совет. Это они заявляют, что никогда не вступят ни в какие переговоры, заняв очень удобную оппозиционную нишу, когда ни за что не отвечаешь, но зато можешь с легкостью высказывать всякую нелепость, всякую чушь. И чем резче ты говоришь, тем больше это нравится, как-будто ты смелый. Но политика и экономика - это не ринг, где от одного удара зависит, попадет твой соперник в нокаут, или нет», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что ПР готова к любым компромиссам. «Мы готовы к любым компромиссам, лишь бы нам не мешали. Лишь бы нам давали возможность развивать страну», - сказал Н.Азаров.

По его словам, это заявление можно считать предложением Партии регионов по поиску для налаживания сотрудничества с другими политическими силами.

«Мы протянули руку. Что мы в ответ получим? Кулак – Бог с ним, справимся. Обойдемся и без них. Но если нам готовы пожать руку - мы будем это приветствовать, мы сядем за стол и будем разговаривать», - сказал Н.Азаров.

Вместе с тем, Н.Азаров отметил, что все оппоненты Партии регионов в свое время, так или иначе были у власти.

«Когда я слышу от своих оппонентов, а их немало - и бывшие спортсмены, и левые, и правые, все считают, что они могли бы руководить страной лучше. Но они уже руководили страной. Все силы, которые сейчас борются за власть, они уже руководили страной, у них была возможность. Так называемая «Батькивщина» - там были и премьеры, и вице-премьеры. Они рассказывают, как они будут строить страну, но ведь они уже строили. Почему они тогда этого не сделали, когда были при власти? Так называемая новая сила – Кличко. Так никакая она не новая. Она вся состоит из абсолютно тех же самых Наливайченко, тех же самых Пинзеников и так далее. Они тоже были при власти. А что ж они тогда довели страну до развала? Левые (заявляют – УНИАН) – «вернем страну народу»… Так чего ж они ее не возвращали 20 лет, у них большая фракция в парламенте была всегда?», - сказал Н.Азаров.