Мэр Львова решил создать политическую партию

Текст соответствующего заявления мэр Львова обнародовал на своей странице в Facebook.

“Чувствую, что этот шаг на сегодняшний день является необходимым для дальнейшего достижения поставленной цели – построить страну, в которой хочется жить. Поэтому выступаю с инициативой создания политической партии “Самопоміч”. “Самопоміч” не будет участником парламентских выборов 2012 года. Мы в начале своего пути в политике и будем постепенно завоевывать доверие украинцев своим трудом”, - подчеркивает в заявлении А.Садовый.

Он также отметил, что партия “Самопоміч” будет основывать свою деятельность на принципах христианской морали, а ее идеологическим центром будет город Львов.

“Я призываю к сотрудничеству всех, кто разделяет ценности, озвученные в этом заявлении. Мы начинаем сбор подписей украинцев за создание партии “Самопоміч”. Верю, что нам удастся собрать достаточный круг единомышленников, чтобы построить свой украинский дом на своей земле”, - отмечает А.Садовый.

В пресс-службе Львовского городского совета корреспонденту УНИАН подтвердили, что городской голова Львова действительно разместил соответствующее заявление на своей странице в Facebook о создании политической партии.

Справка УНИАН. “Самопоміч” - это общественная организация, основанная в 2004 году, которая взяла себе в качестве идеологического образца движение политической, экономической и образовательной самоорганизации украинцев Галичины начала ХХ века. С 2004 года более 100 тысяч львовян стали активными участниками проектов, реализованных “Самопоміччю”.

Общественная организация “Самопоміч” считается приближенной к городскому голове Львова А.Садовому.