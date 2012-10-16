Мэр Львова решил создать политическую партию
Городской голова Львова Андрей Садовый объявил об инициативе создания политической партии на базе общественной организации "Самопоміч" и заявил о начале сбора подписей.
Текст соответствующего заявления мэр Львова обнародовал на своей странице в Facebook.
“Чувствую, что этот шаг на сегодняшний день является необходимым для дальнейшего достижения поставленной цели – построить страну, в которой хочется жить. Поэтому выступаю с инициативой создания политической партии “Самопоміч”. “Самопоміч” не будет участником парламентских выборов 2012 года. Мы в начале своего пути в политике и будем постепенно завоевывать доверие украинцев своим трудом”, - подчеркивает в заявлении А.Садовый.
Он также отметил, что партия “Самопоміч” будет основывать свою деятельность на принципах христианской морали, а ее идеологическим центром будет город Львов.
“Я призываю к сотрудничеству всех, кто разделяет ценности, озвученные в этом заявлении. Мы начинаем сбор подписей украинцев за создание партии “Самопоміч”. Верю, что нам удастся собрать достаточный круг единомышленников, чтобы построить свой украинский дом на своей земле”, - отмечает А.Садовый.
В пресс-службе Львовского городского совета корреспонденту УНИАН подтвердили, что городской голова Львова действительно разместил соответствующее заявление на своей странице в Facebook о создании политической партии.
Справка УНИАН. “Самопоміч” - это общественная организация, основанная в 2004 году, которая взяла себе в качестве идеологического образца движение политической, экономической и образовательной самоорганизации украинцев Галичины начала ХХ века. С 2004 года более 100 тысяч львовян стали активными участниками проектов, реализованных “Самопоміччю”.
Общественная организация “Самопоміч” считается приближенной к городскому голове Львова А.Садовому.