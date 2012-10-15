Яценюк: оппозиция договорилась согласовать действия в Харькове (добавлены фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на митинге в Харькове председатель Совета Объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк, комментируя последние договоренности разных ветвей оппозиции, в частности результаты сегодняшнего съезда «Батьківщини».

По словам А.Яценюка, чтобы выиграть выборы в мажоритарных округах, не должно быть конкуренции между кандидатами от разных оппозиционных демократических сил. «Мы вместе за Украину и против Януковича», - заявил А.Яценюк.

Он отметил, что в Харьковской области кандидаты от «Батьківщини», ВО «Свобода» и «УДАРа» договорились о взаимодействии.

В частности, заметил А.Яценюк, четыре кандидата в народные депутаты от «УДАРа» сняли свои кандидатуры в мажоритарных округах в пользу «Батьківщини», и так же четыре кандидата от «Батьківщини» отказались от баллотирования в пользу «УДАРа».

Таким образом, считает А.Яценюк, «шансы оппозиции в Харьковской области возросли».

В то же время, по его словам, о принципе «один оппозиционный кандидат – один округ», по большому счету, на сегодняшний день не удалось договориться.

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Как заявил А.Яценюк, вырисовалось то объединение, «которое способно победить как Януковича, так и Партию регионов». «Мы хотим отправить Партию регионов в оппозицию, а Януковича – в отставку, и это задание на Харьковщине, в частности», - сказал он.

По словам А.Яценюка, в случае победы на выборах одним из первых законов, которые примет оппозиция, будет закон об импичменте Президента. «И первым Президентом Украины, который уйдет в отставку, будет Виктор Федорович Янукович», - отметил он.

А.Яценюк призвал участников митинга и всех харьковчан активно участвовать в выборах и поддержать оппозицию.

Фото Андрея Кравченко