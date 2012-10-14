«УДАР» пожалуется в ЦИК на антирекламу от ПР
Партия «УДАР» направит жалобу в Центральную избирательную комиссию относительно антирекламы, заказанной Партией регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель центрального штаба партии Виталий Ковальчук сегодня на брифинге, комментируя рекламу Партии регионов, которая недавно появилась в СМИ, где мужчина рассуждает на фоне Партии регионов, стоит ли голосовать за политическую силу Виталия Кличко.
Сам В.Кличко высказал мнение, что такая реклама свидетельствует о том, что власть его боится. «Нас боятся, на нас давят», - сказал В.Кличко.
По его словам, власть видит, что люди поддерживают «УДАР», верят ему и готовы отдать свои голоса, поэтому власть делает все возможное, чтобы противостоять этому, включая давление и угрозы.
«Антиреклама означает то, что мы кому-то очень мешаем и люди все видят», - сказал В.Кличко, подчеркнув, что подобные вещи не срабатывали и не будут срабатывать.