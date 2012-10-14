«УДАР» пожалуется в ЦИК на антирекламу от ПР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель центрального штаба партии Виталий Ковальчук сегодня на брифинге, комментируя рекламу Партии регионов, которая недавно появилась в СМИ, где мужчина рассуждает на фоне Партии регионов, стоит ли голосовать за политическую силу Виталия Кличко.

Сам В.Кличко высказал мнение, что такая реклама свидетельствует о том, что власть его боится. «Нас боятся, на нас давят», - сказал В.Кличко.

По его словам, власть видит, что люди поддерживают «УДАР», верят ему и готовы отдать свои голоса, поэтому власть делает все возможное, чтобы противостоять этому, включая давление и угрозы.

«Антиреклама означает то, что мы кому-то очень мешаем и люди все видят», - сказал В.Кличко, подчеркнув, что подобные вещи не срабатывали и не будут срабатывать.