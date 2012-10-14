Кулиняк: Украинский дубляж никто не отменял

Дублировать или субтитрировать фильм определяет дистрибьютор, а не Минкульт.

О таком в эфире «5 канала» заявил министр культуры Михаил Кулиняк.

«Так и было просинь в законе, фильм может идти на языке оригинала. То есть, пришел американский фильм, он может идти на английском языке с украинскими субтитрами, или дублированный на украинском языке», - отметил Кулиняк.

«Никакой отмены украинского дубляжа не произошло. Язык оригинала - да: пришел немецкий фильм, он имеет право показываться на немецком, или дублироваться на украинском», - объясняет министр.

«Это определяет не министерство - это определяет рынок», - добавил Кулиняк.