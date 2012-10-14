Кулиняк: Украинский дубляж никто не отменял
15:02, 14 октября 2012Политика
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Кабмин не отменял дублирования иностранных фильмов на украинский язык, а лишь позволил демонстрировать фильмы на языке оригинала с украинскими субтитрами.
Кулиняк говорит, что все определяет рынок
Дублировать или субтитрировать фильм определяет дистрибьютор, а не Минкульт.
О таком в эфире «5 канала» заявил министр культуры Михаил Кулиняк.
«Так и было просинь в законе, фильм может идти на языке оригинала. То есть, пришел американский фильм, он может идти на английском языке с украинскими субтитрами, или дублированный на украинском языке», - отметил Кулиняк.
«Никакой отмены украинского дубляжа не произошло. Язык оригинала - да: пришел немецкий фильм, он имеет право показываться на немецком, или дублироваться на украинском», - объясняет министр.
«Это определяет не министерство - это определяет рынок», - добавил Кулиняк.
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