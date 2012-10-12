Омельченко и Матвиенко сняли с выборов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК на основании собственных заявлений кандидатов об отказе баллотироваться в Верховную Раду Украины.

В частности, отменена регистрация самовыдвиженца, народного депутата Украины Александра Омельченко, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 220 (г. Киев, Подольский район). Таким образом дальнейшую борьбу в округе продолжают 29 из 30 зарегистрированных ранее кандидатов, среди которых и народный депутат Александр Черноволенко (выдвиженец партии "Батькивщина").

Кроме того ЦИК отменила регистрацию кандидата-самовыдвиженца, народного депутата Анатолия Матвиенко, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 17 (г.Ладыжин, Винницкая область). Теперь в этом округе остается 12 из 13 зарегистрированных ранее кандидатов, среди которых и выдвиженец Партии регионов Александр Капитан.

От дальнейшего участия в гонке отказался выдвиженец Партии регионов Владимир Тандура, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 208 (г.Бахмач, Черниговская область). Дальнейшую борьбу за депутатский мандат в этом округе продолжают 14 из 15 зарегистрированных ранее кандидатов в депутаты, среди которых и народный депутат Олег Ляшко. ЦИК отменила регистрацию самовыдвиженца Сергея Швыдкого, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 179 (г.Красноград, Харьковская область). Дальнейшую борьбу в этом округе продолжать 8 из 9 зарегистрированных ранее кандидатов. С избирательной кампании в связи со смертью выбыл Валентин Тимошенко, который был включен в список партии "Громада" под номером 18.

От дальнейшей борьбы отказались сразу два кандидата - самовыдвиженка Галина Гаврилко, которая баллотировалась в округе № 43 (г. Донецк). За депутатский мандат в этом округе будут соревноваться 11 из 17 зарегистрированных ранее кандидатов, среди которых и народный депутат Валентин Ландик (выдвиженец Партии регионов). ЦИК также отменила регистрацию самовыдвиженца Игоря Денесюка, который баллотировался в одномандатном округе № 66 (г.Малин, Житомирская область). Теперь в этом округе остается 12 из 17 зарегистрированных ранее кандидатов, среди которых и народные депутаты Оксана Билозир и Виталий Журавский (выдвиженец Партии регионов). От участия в выборах также отказались сразу двое кандидатов - самовыдвиженка Анна Потапова и выдвиженец партии "Едына Родына" Александр Коганов, которые баллотировались в одномандатном избирательном округе № 4 (Евпатория, АРК). В дальнейшей борьбе участвуют 28 из 32 зарегистрированных ранее кандидатов. Кроме того отменена регистрация кандидата - самовыдвиженца Виталия Лаврененко, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 217 (Киев, Оболонский район). Теперь в борьбе остается 23 из 25 зарегистрированных ранее кандидатов, среди которых и депутат Киевсовета Александр Бригинец, профсоюзный деятель Александр Ельяшкевич, выдвиженец партии "Единый центр" Вадим Карасев и народный депутат Владимир Лановой. Таким образом, по состоянию на 12 октября с избирательной кампании выбыли 282 кандидатов в депутаты, в том числе 2 - по решению суда, 277 - по собственному заявлениею об отказе баллотироваться в Верховную Раду Украины и 2 - в связи со смертью. Свою борьбу за депутатский мандат в 225 одномандатных избирательных округах продолжают 2 850 кандидатов.

Согласно законодательству, кандидат в народные депутаты может обратиться в ЦИК с заявлением об отказе баллотироваться не позднее 15 октября.