Кварцяный передумал идти в Раду

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК на основании собственного заявления кандидата об отказе баллотироваться.

Таким образом, борьбу в округе № 22 продолжают 12 из 14 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе народный депутат, самовыдвиженец Игорь Палица.

Кроме того, ЦИК отменила регистрацию трех самовыдвиженцев - Николая Вашкевича, Игоря Дроздика и Григория Супрунюка, которые баллотировались в одномандатном избирательном округе № 23 (пгт Маневичи, Волынская область).

Борьбу за депутатский мандат в этом округе продолжают 10 из 14 зарегистрированных ранее кандидатов в депутаты, в том числе самовыдвиженец, председатель наблюдательного совета ПАО "Банк инвестиций и сбережений" Игорь Еремеев и выдвиженец Партии регионов Дмитрий Кононенко.

Согласно решению ЦИК, соответствующие изменения будут внесены в избирательные бюллетени в этом округе.

По состояниюна 12 октября из избирательной кампании выбыли 248 кандидатов в депутаты, в том числе 2 – по решению суда, 244 – по собственному заявлению об отказе баллотироваться в Верховную Раду Украины и 1 – в связи со смертью. Свою борьбу за депутатский мандат в 225 одномандатных избирательных округах продолжают 2 884 кандидата.

Согласно законодательству, кандидат в народные депутаты может обратиться в ЦИК с заявлением об отказе баллотироваться не позднее 15 октября.