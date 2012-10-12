Сегодня объявят лауреата Нобелевской премии мира: среди номинантов - Тимошенко

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в списке 231 претендент, в том числе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, 42-й президент США Билл Клинтон, основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж.

Как сообщал УНИАН, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вошла в список самых вероятных кандидатов на получение нынешней Нобелевской премии мира, который составили букмекеры.

По информации «Польского радио», в этом списке Ю.Тимошенко занимает третье место.

По мнению букмекеров, самым серьезным кандидатом на получение Нобелевской премии мира является борец за права человека и права женщин Сима Самар из Афганистана.

На втором месте находится американский солдат Бредли Менинг, который похитил и передал порталу WikiLeaks 250 тысяч конфиденциальных дипломатических документов США. В настоящее время он арестован и ожидает суда.

На четвертом месте среди кандидатов - египтянка Мэгги Гобран, которую часто называют Матерью Терезой из Каира. Она помогает самым бедным детям и жителям каирских сламсов.

Закрывает первую пятерку потенциальных лауреатов Нобелевской премии кубинский врач, один из главных борцов за права человека – Оскар Эляс Бискет Гонзалес, который за свою деятельность был лишен свободы на 9 лет.