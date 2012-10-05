Букмекеры оценили шансы Тимошенко получить Нобеля

На втором месте букмекеры разместили американского солдата Брэдли Менинго, который похитил и передал порталу WikiLeaks 250 тысяч конфиденциальных документов дипведомства США, пишет Польское радио.

Сейчас Брэдли Мэнинг находится под арестом, ожидая судебного процесса.

Американский солдат потеснил на третье место заключенную экс-премьера Украины Юлию Тимошенко.

А на четвертом месте среди кандидатов на Нобелевскую премию мира - египтянка Мэгги Гобран, которую часто называют Матерью Терезой из Каира. Она несет помощь самым бедным детям и жителям каирских сламсов.

Замыкает первую пятерку потенциальных лауреатов Нобелевской премии кубинский врач, один из главных борцов за права человека - Оскар Еляс Бискет Гонзалес. Он за свою деятельность в тюрьмах отсидел 9 лет.

Награда будет вручаться в следующую пятницу. Лауреат должен прибыть в Стокгольм, где 7 декабря получит в парламенте эту престижную награду, а также в Осло, где 12 декабря будет вручаться Нобелевская премия мира.