У Тимошенко сегодня - печальная годовщина

Об этом говорится в заявлении Объединенной оппозиции “Батькивщина”, текст которого передан УНИАН.

“Ровно год назад по личному указанию Виктора Януковича была брошена за решетку лидер оппозиции Юлия Тимошенко”, - подчеркивается в заявлении.

В оппозиции отмечают, что «украинские демократические политики, большинство наших граждан расценили этот заказной приговор несправедливого и зависимого суда как попытку мести бандитско-криминальной власти своему политическому оппоненту. С такими оценками согласились и представители международного мирового сообщества, в частности ПАСЕ, ОБСЕ, ЕС, которые заявили о выборочном применении правосудия против оппозиции и признали этот приговор Ю.Тимошенко политически мотивированным».

«Таким образом, на двадцать первом году Независимости Украина свернула с демократического и европейского пути развития. Нынешний режим начал наступление на свободу слова, прибег к политическим репрессиям против оппозиционных политиков, пытается уничтожить демократические достижения предыдущих лет. От таких действий страдают не только оппозиция, но и простые граждане. Но Юлия Тимошенко не сдалась и не сломалась – она есть и будет лидером оппозиционных сил в Украине”, - подчеркивается в заявлении.

В оппозиции считают, что «именно ее слова вдохновляют миллионы украинцев на протест против этой преступной власти, которая думает, что пришла навсегда».

«Мы убеждены, что в этот день многие наши соотечественники в своих сердцах и мыслях поддержат Ю.Тимошенко и возглавляемую ею партию «Батькивщина». Мы уверены, что именно такой поддержки боится нынешний режим, ведь благодаря ей наша Юля будет на свободе”, - говорится в заявлении “Батькивщины”.

Как сообщал УНИАН, 11 октября 2011 г. судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев огласил определение об осуждении экс-премьер-министра Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы без последующего права занимать государственные должности на протяжении трех лет.

Суд также удовлетворил гражданский иск НАК "Нафтогаз Украины", который требовал от Ю.Тимошенко компенсации ущерба, нанесенного компании в результате подписания соглашений в январе 2009 года в объеме 1,516 млрд грн.

Генеральная прокуратура Украины обвиняла Ю.Тимошенко в превышении должностных полномочий при подписании в 2009 году, когда она была премьер-министром Украины, контракта на поставки российского газа и нанесении ущерба государству, который оценивается в 200 млн дол.

30 декабря 2011 года Ю.Тимошенко этапировали в Качановскую колонию в Харькове, где она должна отбывать свое наказание.

С мая Ю.Тимошенко проходит лечение в ЦКБ "Укрзализныци" №5 в Харькове.

Экс-премьер-министра Украины Ю.Тимошенко выдвинули на Нобелевскую премию мира.