Сегодня - Международный день девочек

Об этом сообщает РИА Новости.

19 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 11 октября Международным днем девочек в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми они сталкиваются во всем мире.

В 2012 году Международный день девочек отмечается впервые и посвящен детским бракам, которые представляют собой нарушение основных прав человека и влияют на все аспекты жизни девочек.

Детские браки лишают девочек детства, заставляют их прерывать свое образование, ограничивают их возможности, повышают опасность подвергнуться насилию и домогательствам, угрожают их здоровью.

По миру в целом практически каждая третья молодая женщина в возрасте от 20 до 24 лет впервые вышла замуж до достижения 18-летнего возраста. Треть из них вступили в брак прежде, чем им исполнилось 15 лет. Детские браки приводят к ранним и нежелательным беременностям, представляя угрозу для жизни девочек. В развивающихся странах 90% детей, рождающихся у подростков в возрасте 15-19 лет, - это дети девочек, состоящих в браке, и осложнения при беременности являются главной причиной смерти у девочек этой возрастной группы.