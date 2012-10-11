Сегодня Янукович летит в Херсон

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Аккредитацию представителей СМИ проводит Управление по вопросам внутренней политики и связей с общественностью Херсонской облгосадминистрации по телефонам: (0552) 22-30-76, (050) 396-33-65.

Глава государства проведет совещание по вопросам выполнения мероприятий Стратегии социально-экономического развития Херсонской области за 2011-2012 годы и дальнейшей реализации ее приоритетных направлений.

Также В.Янукович примет участие в торжественном открытии медицинского центра «Городской центр сердца» херсонской городской клинической больницы им. А.Лучанского.

Президент ознакомится с реализацией ряда инвестиционных проектов в Херсоне – строительством путепровода, строительством торгово-культурного центра «Фабрика» и строительно-хозяйственного гипермаркета «Эпицентр К».

В.Янукович также осмотрит строительство танкеров-продуктовозов проекта RST27 на Херсонском судостроительном заводе.