"Свобода" подготовила пакет экономических законопроектов

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, презентуя вместе с народным депутатом Александром Бондарем разработанный членами партии пакет законодательных инициатив.

Так, в партии считают необходимым принять закон "О ликвидации частных монополий", которым предусмотрен добровольный отказ частных монополистов от части своих объектов, превышающей предел 25%. В случае их отказа выполнить требование данного закона будет запущен в действие механизм принудительной передачи в Фонд госимущества всего имущества частной монополии, поскольку, по мнению авторов этой инициативы, концентрация средств производства в одних руках приводит к отсутствию конкуренции, увеличению цен на работы, товары, услуги и пр.

Новой редакцией закона "О приватизации государственного имущества" представители "Свободы" планируют запретить приватизацию стратегически важных объектов, внесенных в перечень запрещенных к приватизации, а также запретить продажу госимущества без реальной конкуренции между покупателями, и запретить его продажу юридическим лицам, имеющим монопольное положение в соответствующем сегменте рынка.

Кроме того, "Свобода" считает необходимым принять закон "О принудительной легализации капитала и счетов в банках, которые находятся и зарегистрированы за рубежом". По убеждению авторов этой инициативы, владельцы капиталов, "если они действительно патриоты Украины", должны легализовать деньги на протяжении трех месяцев, а также отказаться от регистрации в оффшорных зонах бизнеса с последующей государственной перерегистрацией (при этом 50% суммы, возвращенной в Украину из оффшора, платится в госбюджет, а 50% инвестируется в предприятия на территории Украины). В случае отказа имущество и права собственности предприятий, зарегистрированных в оффшорах, переходят к государству.

Также «свободовцы» планируют добиться принятия закона, который упрощает режим регистрации малых и средних предприятий. В частности, предусмотрено, что для регистрации предприятия необходимо будет только 5 справок уведомительного характера вместо нынешних 17.

По теме: "Свобода" внесет закон о запрете коммунистической идеологии

В то же время для ликвидации дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины "Свобода" предлагает отменить пенсионную реформу, ограничить максимальный размер пенсий для граждан (не более 5 минимальных размеров пенсий) для солидарной пенсионной системы. Также соответствующим законопроектом предусмотрено, что для получения права на государственное пенсионное обеспечение физические лица, получающие заплату «в конвертах», а также граждане Украины, работающие за рубежом, могут зарегистрироваться как субъекты предпринимательской деятельности и платить единые взносы в Пенсионный фонд.

Кроме того, в партии убеждены, что одним из важнейших законопроектов для Верховной Рады 7-го созыва должен стать закон «О запрещении торговли землей сельскохозяйственного назначения», которым предусмотрено установить запрет на продажу сельскохозяйственных земель. Продажу этих земель можно будет осуществлять только государству в лице специального уполномоченного органа, а граждане Украины смогут иметь в собственности землю сельскохозяйственного назначения, приобретенную ими законным способом: во время распределения на паи, при получении в наследство, на правах долгосрочной аренды.