Украинцы в Беларуси помогли выпустить брошюру "Пилип Орлик"
В Национальном музее истории Беларуси состоялась презентация брошюры «Пилип Орлик. До 340-річчя від дня народження».
Об этом УНИАН сообщил советник Посольства Украины в Беларуси Василий Бондарь.
Он отметил, что брошюра увидела свет благодаря активному участию председателя Общества украинцев Беларуси «Заповіт» Галины Калюжной и при поддержке Вилейского райисполкома Минской области.
В церемонии презентации брошюры приняли участие научные сотрудники, историки, представители дипломатического корпуса и украинской диаспоры в Беларуси, студенты и молодежь.
Просторный зал музея был украшен рушниками и цветами, а также многочисленными картинами, репродукциями и фотографиями, привезенными из Вилейского музея, портретами всех гетманов Украины, книгами и рукописями.
«В целом экспозиция была посвящена истории зарождения идеи создания мемориальных мест автора первой Конституции Украины», - сказал В.Бондарь.