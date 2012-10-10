Больше всего в телевизоре Партии регионов

Об этом свидетельствует мониторинг СМИ за 1-7 октября, проведенный ассоциацией «Общее пространство» и Комитетом «Равенство возможностей».

В частности, наиболее активно 1-7 октября на телевидении была представлена Партия регионов - 52,3% общего количества предвыборной и политической информации. На втором месте Объединенная оппозиция "Батьківщина" – 13,6%. Пассивнее всего освещалась деятельность партии "Свобода" – 0,9%. Об "УДАРе", "Украине - Вперед!" и КПУ телеканалы подавали информацию сравнительно сбалансировано в пределах этой группы: от 3,7% до 5,5%.

Впервые с начала избирательной кампании на телевидении негативной информации о Партии регионов было больше, чем нейтральной. Это связано с серией сюжетов о злоупотреблении представителя Партии регионов в мажоритарном округе №24. Такие сюжеты были поданы на трех каналах, которые входят в медиа-группу Виктора Пинчука, – Новом канале, СТБ и ICTV. Суммарно почти 70% негатива о Партии регионов за неделю подано именно на этих телеканалах.

К информации о Партии регионов, кроме сугубо партийной деятельности, входят сообщения, в которых Президент, правительственные чиновники и представители местной власти выступают как представители партии и используют служебное положение для политической агитации. В этом общем количестве информации о Партии регионов 30% - это сугубо партийная деятельность. И почти столько же – деятельность чиновников-"регионалов". Доля информации о Президенте, который тоже агитирует за партию власти, на телевидении составляла 16% общего количества о ПР. Официально каналы ни разу не представляли Виктора Януковича как члена партии, но в сюжетах прослеживалась скрытая агитация и озвучивание программных тезисов.

Из общего количества позитивной информации о Партии регионов – 60% - это деятельность правительственных чиновников. А из негативной информации более 50% - критика представителей Партии регионов в областях.

Эксперты отмечают, что Первый национальный - наиболее откровенно симпатизирует власти. Позитива о Партии регионов почти в 5,5 раза больше, чем негатива. ТРК «Украина» и Интер – относятся к каналам, которые подают информацию достаточно полно, разносторонне, но благосклонны к Партии регионов – информации в позитиве больше, чем нейтральной. ICTV и СТБ – обычно достаточно благосклонные к власти, на этой неделе подали очень много критики. Новый канал – сравнительно сбалансировано подал информацию обо всех партиях, кроме Партии регионов. Об этой политической силе много негатива. 1+1 – предвыборные новости подает сравнительно сбалансировано, без явных симпатий и антипатий. TVi - количество информации о политических силах не является сбалансированным. 5 канал - оппозиционный к власти. Больше всего информации об Объединенной оппозиции. Ни одного сообщения о "Свободе" и "Украине - Вперед!". А также ни одним словом не вспомнил деятельность Президента.

Эксперты анализировали информационные программы на 9 общеукраинских каналах: 1+1, TVi, Новый канал, Интер, Первый Национальный, ТРК "Украина", ICTV, СТБ, 5 канал. Отслеживали освещение деятельности 6 политических партий с наивысшим рейтингом на момент старта избирательной кампании: Партия регионов, Объединенная оппозиция "Батьківщина", "УДАР", "Свобода", КПУ, "Украина – Вперед!".