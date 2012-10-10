Третьяков: Власть использует против меня админресурс

Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной судебному иску кандидата в народные депутаты Льва Парцхаладзе к Александру Третьякову и коллективу издания «Аргументы и факты в Украине».

«Админресурс используется против того, на кого подали в суд. Если подали против меня, то в принципе, понятно, что выборы идут в режиме Парцхаладзе против Третьякова, причем Парцхаладзе пользуется поддержкой власти», - заявил политик.

«Обратите внимание, что всех остальных кандидатов не трогают, - сказал депутат, - В данном же случае на округе дана команда ЖЭКам срывать мои агитматериалы и объявления».

Как отметил Третьяков, по данному факту есть множество свидетельств, а также очевидцев, готовых это подтвердить. Также оппозиционный депутат сообщил, что директорам ряда школ не разрешили проводить встречи с ним как с кандидатом в народные депутаты, причем команду об этом руководство школ получило из штаба кандидата от власти. «Дана команда по Святошино – работать против Третьякова», - сказал политик.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 октября суд отказал Льву Парцхаладзе в судебном рассмотрении иска против Третьякова и коллектива издания «Аргументы и факты в Украине».

«Парцхаладзе обвинил меня в клевете за то, что я, ссылаясь на многочисленные сообщения СМИ, сайты кандидата Парцхаладзе и Святошинской райгосадминистрации, в своем интервью газете «Аргументы и факты в Украине» назвал господина Парцхаладзе настоящим кандидатом от власти по округу № 218», - заявил Александр Третьяков.

По словам оппозиционного депутата, суд отказал Парцхаладзе в рассмотрении иска. Значит, тем самым суд признал, что именно Лев Парцхаладзе - настоящий кандидат от власти. «Теперь это юридический факт!» - отметил Третьяков.