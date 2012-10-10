Кличко заявил, что после Объединенной оппозиции на УТ-1 облили грязью и его

Партия “УДАР” заявляет, что кандидат в народные депутаты от Молодежной партии Украины Анна Федорченко, которая заказывала черный пиар против Объединенной оппозиции «Батькивщина», разместила на УТ-1 фильм с контрпропагандой против “УДАРа” и его лидера Виталия Кличко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, «УДАР» обратился с письмом в Национальную телекомпанию Украины и ЦИК относительно трансляции в эфире УТ-1 фильма, который содержал признаки черного пиара и контрпропаганды против политической партии “УДАР” и ее лидера В.Кличко. «Этот фильм вышел якобы в рамках предвыборной агитации кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №220 Федорченко Анны Григорьевны, которая была выдвинута Молодежной партией Украины. Эта госпожа раньше “прославилась” тем, что от своего имени размещала антирекламу против “Батькивщины” и ее лидера Юлии Тимошенко», - говорится в сообщении.

При этом на телевизионных каналах не было ни одного ролика или другой агитационной и рекламной продукции, в которой бы речь шла о рекламе самой Молодежной партии или ее выдвиженца А.Федорченко. Очевидно, заявляет «УДАР», «что это - технический кандидат власти, который специализируется лишь на одном, - заказе грязных агиток против оппозиции, в частности, партии “УДАР” и В.Кличко. Эта госпожа тратит значительные как для обычного мажоритарщика средства на размещение лживой и клеветнической информации на правах якобы политической рекламы. Очевидной целью размещения этой грязи со стороны откровенного технического кандидата от власти на общегосударственном телеканале является унижение авторитета Виталия Кличко и его политической силы в глазах избирателей, создание о них негативного мнения».

В партии отмечают, что в соответствии с частью девятой статьи 74 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» запрещается распространение заведомо недостоверных или клеветнических сведений о партии - субъекте избирательного процесса или о кандидате в депутаты. Кроме того, целый ряд норм гражданского законодательства Украины направлен на защиту чести, достоинства и деловой репутации человека.

«УДАР» обращается к Национальной телекомпании Украины с просьбой предоставить партии эфирное время для опровержения недостоверной и клеветнической информации, которая прозвучала в эфире. И требует от ЦИК и Гостелерадио «рассмотреть на своих заседаниях вопрос о нарушении законодательства субъектом избирательного процесса и втягиванием в эту грязную политическую игру государственных телеканалов».

В «УДАРе» также отмечают, что это не первый подобный случай заказных размещений антипиара против партии и ее лидера на государственных телеканалах. Так, в эфире государственного телеканала “КРЫМ” также выходили фильмы, направленные на очернение оппозиции и В.Кличко. Подобная информация о попытках разместить грязь против оппозиции якобы от имени технических партий и кандидатов поступает и из других регионов Украины.

«Избирательная кампания вступила в завершающую фазу, власть не жалеет денег и не гнушается отработанными ею же еще в 2002-2004 году технологиями по опорочению оппозиции», - подчеркивают в партии “УДАР” .

Как сообщал УНИАН, 5 октября представитель Объединенной оппозиции "Батькивщина" в ЦИК Руслан Князевич заявил, что на протяжении трех дней на Первом национальном канале демонстрируют шестиминутный фильм об оппозиции, который является черным пиаром. По его словам, "Батькивщина" будет обращаться в суд, если Первый Национальный канал не предоставит ей эфирного времени для опровержения неправдивой информации, изложенной в фильме, который демонстрирует этот телеканал. При этом Р.Князевич заметил, что ни одной пометки о политической рекламе во время демонстрации фильма нет, равно как и нет ссылки на заказчика этого фильма.

"По неофициальной информации, нам удалось получить данные, что в действительности такого рода заказ осуществлен из избирательного фонда одного из кандидатов - сателлита Партии регионов, который баллотируется по одному из одномандатных округов города Киева", - сказал он.

В то же время, генеральный директор Национальной телекомпании Украины Егор Бенкендорф в письме Всеукраинскому объединению "Батькивщина" отметил, что заказчиком фильма об оппозиции "Последнее предупреждение", который транслировался на Первом национальном телеканале, является кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №220 Киева, представитель Молодежной партии А.Федорченко. При этом Е.Бенкендорф отметил, что законом не предусмотрено право на опровержение информации, размещенной в материалах предвыборной агитации, а также не предусмотрено право на бесплатное размещение материалов партий.

Раньше, 20 августа, по иску А.Федорченко Киевский апелляционный административный суд отменил решение о регистрации бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка кандидатом в депутаты по округу 62 в Житомире. Основанием для отмены регистрации В.Сацюка стало непроживание его на территории Украины в течение последних пяти лет.

Кроме отмены регистрации В.Сацюка, суд также признал противоправными действия двух членов Центризбиркома от оппозиции – Андрея Магеры та Валерия Шелудько. В мотивировочной части отдельного постановления действия членов ЦИК истолкованы как нарушение присяги.