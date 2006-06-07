Затулин намерен подать в суд на Тарасюка

Депутат Госдумы Российской Федерации, директор института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН намерен подать в суд на министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА.

Об этом К.ЗАТУЛИН заявил во время прямого телефонного включения из Москвы на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“Я считаю необходимым говорить о том, что я лично подам в суд на министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА, который в своей речи на телеканале 1+1 в прошлую пятницу неоднократно меня оскорбил, и это будет суд в защиту моей чести и достоинства”, - сказал К.ЗАТУЛИН.

По его словам, “вслед за господином ТАРАСЮКОМ может последовать и его подчиненный господин ФИЛИПЧУК (Василий ФИЛИПЧУК- начальник пресс-службы МИД Украины - УНИАН), который в развернутой форме принялся охаивать меня и возглавляемый мною институт”.

По мнению К.ЗАТУЛИНА, “деятельность Б.ТАРАСЮКА и его руководства” привела к тому, что Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией существует формально, “а по сути мертв”.

К.ЗАТУЛИН сообщил, что его адвокаты изучают украинское законодательство с тем, чтобы опротестовать решение СБУ о запрете на его въезд в Украину. “Мы будем пытаться опротестовывать решения прежде всего в украинских судах”, - сказал К.ЗАТУЛИН.

Он также отметил, что категорически отвергает “всякие измышления на свой счет”. “Безусловно, я не считаю себя виноватым, безусловно я считаю это произволом, я считаю, что проходимая глупость создавать “черные списки” для политиков России или Украины”, - сказал он.

Он сообщил, что никакого официального документа о том, что ему запрещен въезд в Украину он не получал и это препятствует его обращению в суд.

К.ЗАТУЛИН также отметил, что он хотел бы чтобы российские туристы приехали отдыхать в Крым. “Чтобы тут не происходило на политической сцене, я бы хотел, чтобы российские туристы приехали в Крым в этом году, чтобы не сорвался курортный сезон”, - сказал он.

По его мнению, МИД РФ направит ноту украинской стороне “с выражением удивления и несогласия “в связи со сложившейся ситуацией.

К.ЗАТУЛИН отметил, что Украина и Россия являются членами разных международных организаций и “мы перенесем этот разговор туда, в частности в ПАСЕ”. “Наша делегация получила такое поручение”, - добавил он.

К.ЗАТУЛИН также спрогнозировал, что, если Украина вступит в НАТО, то Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами будет денонсирован.