Госкомтелерадио: Оппозиционные силы рекламируются на ТВ на 10% больше провластных

Исследование проводится в целях содействия равного доступа участников выборов в эфиров таких телеканалов, как ИНТЕР, 1 +1, ICTV, Новый канал, СТБ, ТРК "Украина", Первый национальный, 5-й канал, сообщает Госкометелерадио.

Исследование проводится по таким направлениям, как объемы: прямой политической рекламы, количество сюжетов и продолжительность эфиров в вечерних новостях, объемы присутствия участников виборов в эфирах популярных ток-шоу, количество сюжетов и продолжительность (хронометраж) эфиров освещения деятельности органов власти в новостях.

Данные мониторинга 01-05 октября 2012 свидетельствуют, что "оппозиционные" силы по объемам прямой политической рекламы представлены в 1,24 раза больше "провластных".

Освещение деятельности "оппозиционных" сил в новостях превышает провластные политические силы: по хронометражу - в 1,4, по количеству сюжетов - в 2 раза (110 против 56).

Время, выделенное на выступления представителям "оппозиционных" сил в в эфирах популярных ток-шоу и программ в 2,52 раза больше времени, которое было у "провластных" спикеров (3 часа, 39 мин, против 1 год, 31 мин).

Общее количество сюжетов по освещению деятельности органов государственной власти 134, общий хронометраж времени составил 3 ч, 57 мин.

Таким образом, учитывая общий хронометраж присутствия "провластных" и "оппозиционных" сил - субъектов избирательного процесса в эфирах ведущих телеканалов, видно, что "оппозиция" представлена ​​в 1,38 раза больше (20 часов, 01 мин, против 14 ч, 26 мин).

При сложении освещения деятельности органов государственной власти к времени присутствия "провластных" партий в эфирах преимущество присутствия "оппозиционных" сил будет около 10% (20 часов, 01 мин против 18 ч, 24 мин).