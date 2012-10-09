У Кличко говорят, что на Борщаговке за Пабата обещают 400 гривен

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского избирательного штаба партии «УДАР», «по сообщению жителей многоэтажек Борщаговки, 219 избирательный округ, в их районе проводится массовый прямой подкуп избирателей представителями провластного кандидата Александра Пабата. Технология подкупа следующая: к гражданам приходят домой и в замен за голосование за Пабата предлагают 150 грн сразу, и еще 250 грн обещают дать после голосования. При этом, требуют от избирателей предоставить паспортные данные, а людям преклонного возраста говорят, что на выборы им приходить не нужно».

«УДАР» обращается к МВД и прокуратуре с требованием расследовать эти факты правонарушения и привлечь к ответственности причастных лиц.

В «УДАРе» напоминают, что часть 13 статьи 74 Закона «О выборах народных депутатов Украины» прямо запрещает проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям средств или других материальных ценностей и сопровождается призывами голосовать за определенную партию или кандидата в депутаты. Уголовный кодекс, часть 3 статьи 157, предусматривает наказание за такие действия - до 5 лет лишения свободы.