Социолог: на мажоритарных округах будет полная вакханалия

Об этом в эфире «5 канала» заявили директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина и Президент Киевского международного института социологии Валерий Хмелько.

«Я думаю, на мажоритарных округах будет полная вакханалия. Потому что в действительности на всех кандидатов, на все мажоритарные округа не хватит никаких социологов, и поэтому будут брать кого угодно, кто назовется социологом, того и будут брать. А проверить очень трудно будет », - заявила Бекешкина.

«225 округов обеспечить профессиональными социологами, по моему мнению Украина не в силах», - отметил Хмелько.