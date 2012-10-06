Партия регионов проиграла суд в Ровно

Как передает корреспондент УНИАН, суд также отклонил требование уполномоченного лица Партии регионов Владимира Демчука о признании нарушения Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» политической партией УДАР.

По мнению Партии регионов, газета «Рівне вечірнє» опубликовала недостоверные сведения 27 сентября 2012 г. в статье «Суд - прислуга Партии регионов», в которой речь шла о том, что Партия регионов препятствует устанавливать билл-борды партии УДАР и причастна к их повреждению. Статья в газете была опубликована после того, как окружной админсуд отказал партии УДАР в иске против Партии регионов по поводу якобы повреждения ею билл-бордов. Публикация была размещена в газете под рубрикой «Предвыборная агитация» и была законно проплачена из избирательного фонда партии УДАР.

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В частности, в своем иске В.Демчук утверждал, что публикация в газете имеет целью сформировать негативный имидж Партии регионов и содержит «заведомо недостоверные и клеветнические сведения, которые имеют явно выраженное негативное влияние на формирование мнения о Партии регионов».

Представители газеты в суде настаивали на том, что в соответствии с ч. 27 ст. 71 Закона Украины «О выборах народных депутатов» СМИ не несут ответственности за информацию, которая содержится в предвыборной агитации, а за ее содержание отвечает исключительно заказчик агитационных материалов.

Третьей стороной по делу выступили представители оппозиционных сил: ВО «Свобода», ВО «Батькивщина», «Нашей Украины» и кандидаты в депутаты, с которыми «Рівне вечірнє» уже заключило договоры о размещении политической агитации в октябре, и чьи права могли быть нарушены в случае приостановки выхода газеты.

Ровенский окружной админсуд констатировал, что установление достоверности поданных сведений относится к компетенции гражданского судопроизводства, а потому требования Партии регионов не могут быть удовлетворены. Также суд отметил, что газета не является соответствующим ответчиком по этому делу.

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«Иск в суд о якобы неправомерных действиях газеты сформулирован бездарно, и вообще не в компетенции административного суда рассматривать такие вопросы, что и отражено в его постановлении», - сказал корреспонденту УНИАН учредитель газеты «Рівне вечірнє» Николай Несенюк.

По его словам, редакция газеты действовала в рамках законодательства, она имеет договоры на освещение предвыборной агитации почти со всеми политическими силами, в том числе и с Партией регионов, поэтому иск этой партии к газете даже непонятен.