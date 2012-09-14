УДАР жалуется на регионалов, и слышит в ответ: не докажете

Жалобы касаются нарушений избирательного законодательства Партией регионов при проведении агитации в Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

Представитель партии "УДАР" просил ЦИК вынести предупреждение политической силе, поскольку в своей агитационной продукции, в частности открытках, Партия регионов распространяла среди избирателей с. Коминтерново (Одесская область) клеветнические сведения о партии "УДАР".

Эту жалобу и требования партии "УДАР" также поддержал представитель ВО "Свобода" в ЦИК Олег Махницкий. "Эта открытка затрагивает и интересы "Свободы", поскольку в ней содержится клеветническая информация и о нашей политической силы. ЦИК самоустраняется от объективного рассмотрения жалобы. ЦИК должна была запросить заказ на изготовление этой продукции, поскольку в листовках содержатся исходные данные, с помощью которых можно установить партийную принадлежность лица, которая размещала этот заказ", - считает он.

Вторая жалоба касалась факта заклеивания 5 бигбордов партии "УДАР" на автодороге Ужгород-Чоп (Закарпатская область) политической рекламой Партии регионов.

В свою очередь представитель Партии регионов в ЦИК Владислав Забарский отрицает причастность Партии регионов как к изготовлению листовок с клеветническими сведениями, так и заклеиванию бигбордов. "Партия регионов строго придерживается требований законодательства в части проведения агитации и не делает нарушения. Все образцы агитационной продукции мы направляем в ЦИК", - подчеркнул он.

"ЦИК не установила фактов, подтверждающих, что нарушения совершены именно Партией регионов. Но поскольку в жалобе говорится о нарушениях, которые имеют признаки совершения преступления или административного правонарушения, предлагается направить жалобы и материалы к ним для проверки в Министерство внутренних дел Украины", - говорится в решении ЦИК.