Бенкендорф сказал, кто заплатил за антиоппозиционный фильм на УТ-1

Об этом говорится в письме генерального директора Национальной телекомпании Украины Егора Бенкендорфа Всеукраинскому объединению "Батькивщина", текст которого передан УНИАН.

Е.Бенкендорф отметил, что закон о выборах не предусматривает обязанности телерадиоорганизаций раскрывать по запросу партии - субъекта избирательного процесса, информацию о заказчике услуг по предоставлению эфирного времени для размещения материалов предвыборной агитации. “Однако во избежание дальнейших спекуляций вокруг размещения этих материалов предвыборной агитации сообщаю, что заказчиком услуг по предоставлению эфирного времени для размещения материалов предвыборной агитации видеофильма "Последнее предупреждение" является кандидат в депутаты в одномандатном избирательном округе № 220, зарегистрированный постановлением ЦИК № 138 от 03.08.2012 года, Федорченко А.Г”, - говорится в письме.

На Первом национальном также отметили, что политическая реклама является лишь одной из форм предвыборной агитации, а видеофильм "Последнее предупреждение" не является политической рекламой и, соответственно, на такого вида предвыборную агитацию не распространяется требование закона о демонстрации полного названия (или фамилии, имени и отчества) заказчика политической рекламы.

В соответствии с требованиями закона предвыборная агитация (видеофильм "Последнее предупреждение") была четко отделена и обозначена как таковая при помощи соответствующей плашки.

Кроме того, Е.Бенкендорф отметил, что в соответствии с ч. 12 ст. 74 закона средства массовой информации не несут ответственности за содержание предвыборной агитации, которая была размещена в соответствии с соглашениями с заказчиками, кроме ряда случаев. “Видеофильм "Последнее предупреждение" не содержит никакой информации, материалов, сведений, которые запрещены в соответствии с ч.ч. 5, 9 ст. 74 закона”, - говорится в письме.

Кроме того, отметил Е.Бенкендорф, законом не предусмотрено право на опровержение информации, размещенной в материалах предвыборной агитации, а также не предусмотрено права на бесплатное размещение материалов партий.

“Учитывая приведенное выше, изложенные в Вашем письме требования не могут быть удовлетворены как не имеющие достаточных правовых оснований”, - подчеркнул гендиректор.

Как сообщал УНИАН, сегодня представитель Объединенной оппозиции "Батькивщина" в ЦИК Руслан Князевич заявил, что в течение трех дней на Первом национальном канале демонстрируют шестиминутный фильм об оппозиции, который является черным пиаром.

По его словам, "Батькивщина" будет обращаться в суд, если Первый Национальный канал не предоставит ей эфирного времени для опровержения неправдивой информации, изложенной в фильме, который демонстрирует этот телеканал.

При этом Р.Князевич отметил, что никакой пометки о политической рекламе во время демонстрации фильма нет, равно как и нет ссылки на заказчика этого фильма.

"В тоже время фильм содержит абсолютно грубую, неправдивую информацию об Объединенной оппозиции и ее лидерах, а, следовательно, о субъектах избирательного процесса, и в соответствии с законом любой субъект избирательного процесса, который считает, что информация, поданная в том или другом сюжете, является неправдивой, имеет право на ответ в том же промежутке времени за счет соответствующего СМИ", - отметил Р.Князевич.

"По неофициальной информации, нам удалось получить данные, что в действительности такого рода заказ осуществлен из избирательного фонда одного из кандидатов - сателлита Партии регионов, который баллотируется по одному из одномандатных округов города Киева", - сказал он, не уточнив фамилию этого кандидата.