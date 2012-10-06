Политолог: ПР нужен союзник

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко во время пресс-конференции, посвященной будущему политических партий после парламентских выборов.

Он отметил, что Партия регионов, скорее всего, будет на первом месте по результатам голосования по партийным спискам. «Больше всего у них будет депутатских мандатов, думаю, около 200. Вряд ли будет однопартийное большинство», - сказал он и добавил, что стабильное первое место ПР означает, что она имеет стабильного избирателя.

При этом В.Фесенко допустил, что по результатам выборов по партийным спискам «три оппозиционных силы, включительно со «Свободой», получат более половины голосов избирателей».

В то же время политолог отметил, что не является оптимистом относительно высокой явки избирателей. «В больших городах явка, по моему мнению, будет не очень высокая. Но допускаю искусственное усиление явки избирателей, как это было во втором туре президентских выборов», - сказал он.

В свою очередь эксперт-социолог Евгений Копатько сообщил, что в настоящее время исследования свидетельствуют о том, что голосовать планируют прийти более 60% избирателей. Эксперт добавил, что явка зависит от активности всех политических игроков и стимулирования избирателей прийти, чтобы их голос не пропал.

«Еще есть один фактор – это техническое обеспечение избирательного процесса. Если избиратели приходят на выборы и видят там километровую очередь, они могут развернуться и уйти, как это уже неоднократно было в ходе избирательных кампаний», - отметил руководитель Института украинской политики Константин Бондаренко.