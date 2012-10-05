СМИ: Теща «караванского» киллера пыталась проглотить его SIM-карту

Как сообщили ТСН источники в правоохранительных органах, подозреваемый в тройном убийстве в гипермаркете "Караван" Ярослав Мазурок жил в Киеве вместе с дочерью, женой и тещей.

Последняя во время обыска якобы пыталась проглотить SIM-карту с его телефона. Именно по последним звонкам милиционеры узнали, что Ярослав Мазурок мог поехать на Львовщину к маме.

Напомним, сегодня министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что караванский стрелок - уроженец Львовской области.

Кроме того, стали известны подробности об охранниках, которых киллер застрелил в "Караване". Как выяснили журналисты, именно за этой бригадой тянется шлейф из около сорока эпизодов вымогательства с покупателей. По данным источников ТСН, клиентов торгового центра охранники приглашали к себе под предлогом подозрения их в краже из магазина. Уже там в служебном помещении на них давили морально, угрожая милицией и тюрьмой, а также требовали от 1 до 8 тысяч отступных. Против бригады охранников "Каравана", трое из которых погибли, а один в больнице, свидетельствуют не только покупатели, но и кассиры супермаркета.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в столичном ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял троих частных охранников и одного тяжело ранил. Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства трех охранников в столичном ТРЦ «Караван». Дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).