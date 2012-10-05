Политолог прочит премьерство Арбузову, а Клюеву советует читать историю КПСС

Новым премьер-министром Украины может стать нынешний председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко сегодня на пресс-конференции относительно будущего политических партий после парламентских выборов.

«Относительно определения кандидатуры премьер-министра, никакая Партия регионов этого делать не будет, это будет делать только Президент», - сказал эксперт и добавил, что это исключительно конституционное право Президента.

По словам В.Фесенко, в случае, если после парламентских выборов состоится усиление влияния заместителя председателя Партии регионов, секретаря СНБО Андрея Клюева, это станет огромным риском для него самого. «Вожди не любят любимцев партий. И, как правило, их убирают», - сказал он и отметил, что А.Клюев должен об этом помнить и изучать историю КПСС.

«Если реализуется комбинация, о которой много говорят: премьером в следующем году вдруг станет один молодой выдвиженец, который сейчас руководит Национальным банком, но неопытный, вот тогда Андрей Петрович может стать, как в свое время Азаров при Януковиче, при первом его премьерстве, дядькой-наставником при молодом неопытном премьер-министре», - предположил В.Фесенко.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко выразил убеждение, что шансы А.Клюева стать премьер-министром возрастут в случае создания в парламенте по результатам выборов провластного большинства.

«Если за счет мажоритарной составляющей власти удастся создать большинство, шансы нынешнего руководителя штаба А.Клюева стать премьером возрастают», - сказал он.

По мнению вице-спикера, Президент может отправить в отставку премьер-министра Николая Азарова, если Партия регионов займет второе место на парламентских выборах.