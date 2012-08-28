Томенко: растут шансы Клюева возглавить правительство

Такое убеждение заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко высказал во время интернет-конференции на портале ЛИГАБизнесИнформ.

«Если за счет мажоритарной составляющей власти удастся создать большинство, шансы нынешнего руководителя штаба Андрея Клюева стать премьером растут», - написал он.

По мнению вице-спикера, Президент может отправить в отставку премьер-министра Украины Николая Азарова, если Партия регионов займет второе место на парламентских выборах.

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«При сегодняшних обстоятельствах отставка Азарова с должности премьер-министра читается в случае, если Партия регионов по партийному списку займет второе место, а следовательно, проиграет выборы», - заметил Н.Томенко.

В то же время он считает, что до начала избирательной кампании ни в правительстве, ни на уровне местной исполнительной власти не стоит ожидать отставок.

«Не секрет, что абсолютное большинство правительственных чиновников задействованы в избирательной кампании, а главы областных администраций в абсолютном большинстве являются руководителями избирательных штабов в своих областях. Поэтому кадровые изменения состоятся по результатам выборов, а не во время их проведения», - написал Н.Томенко.