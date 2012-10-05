В Белой Церкви жестоко избили кандидата от Кличко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко".

По их данным, нападение на кандидата было совершено вечером 4 октября.

Как говорится в сообщении, двое молодчиков крепкого телосложения напали на Р.Григоришина возле дома, где он снимает квартиру.

«Доверенное лицо кандидата Елену Пономаренко, которая была с ним, схватили и угрожали, требуя, чтобы Григоришин снял свою кандидатуру на округе. В это время самого кандидата ударили в лицо, повалили на землю и стали бить ногами. Р.Григоришин потерял сознание», - сообщили в «УДАРе», добавив, что потом нападавшие, по словам Е.Пономаренко, скрылись.

Сейчас Р.Григоришин находится в больнице, а Е.Пономаренко дает показания правоохранительным органам, отмечается в сообщении.

В партии «УДАР» заявляют, что против ее кандидатов начался настоящий террор. «Если раньше раздавались угрозы и оказывалось психологическое и административное давление, то теперь не гнушаются применением физической силы», - отметили в партии и заверили, что «УДАР» использует все юридически-правовые средства, чтобы защитить своих кандидатов.