Батькивщина и УДАР объявят согласованных кандидатов за 13 дней до выборов

Об этом со заявил заместитель руководителя избирательного штаба партии «УДАР» Ростислав Павленко в эфире «5 канала».

«Переговоры - это процесс длительный, и закон дает нам четкую границу - за 12 дней до окончания избирательной компании должны сняться желающие прекратить участие в компании... Показывают практически все опросы общественного мнения, по крайней мере треть граждан еще не определилась. Цель на выборах, в том числе, чтобы устранить Партию регионов от власти. На этом сходимся и мы Объединенная оппозиция. Поэтому вопрос в том, что в этих округах кандидаты ведут борьбу до конца, кто сильнее - победит. Есть еще месяц компании, практически», - заявил Павленко.