Нардепы едут в Москву перетягивать канат

Как сообщили УНИАН организаторы, народные депутаты Украины примут участие в соревнованиях в четырех видах спорта - мини-футбол, настольный теннис, большой теннис, шахматы, а также попробуют свои силы в перетягивании каната. Таким образом, Украина будет представлена во всех возможных видах соревнований, кроме бадминтона.

Предполагается, что в Москву соревноваться прибудут Эльбрус Тадеев, Павел Костенко, Юрий Колоцей, Анатолий Горбатюк, Евгений Константинов, Александр Зац, Сергей Гусаров, Андрей Кожемякин, Валерий Писаренко, Павел Климец и другие.

Отмечается, что в Международных парламентских играх примут участие сборные команд Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Казахстана, Беларуси, Сербии, Болгарии, Хорватии.

«Команде-победителю общекомандного зачета достанется переходящий Кубок Международных парламентских игр», - сообщили организаторы.

Соревнования продлятся до 7 октября включительно.

***Парламентские игры – это международные комплексные спортивные соревнования для депутатов из различных стран. Впервые мероприятие состоялось в 2009 году по инициативе комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту и с тех пор проводится регулярно.