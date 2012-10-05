Депутаты НУНС подали законопроект "О люстрации"

Законопроектом предусмотрено для лиц, которые сотрудничали с оперативными работниками бывшего КГБ СССР до 1991 г. в качестве агента, резидента или другого негласного нештатного сотрудника, или сотрудничали со спецслужбами других государств в качестве тайного информатора или помощника в оперативном получении информации, ограничение сроком на пять лет права занимать руководящие должности в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, правоохранительных органах Украины.

Законопроектом предлагается провести обязательный опрос работников органов законодательной, исполнительной, судебной ветви власти, а также работников правоохранительных органов на предмет сотрудничества со спецслужбами СССР, и спецслужбами других государств.

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В случае, если такие лица уже занимают руководящие должности в государственных органах власти любого уровня, соответствуют признакам субъекта люстрации и сознательно скрыли факт сотрудничества со спецслужбами, карательными органами СССР, или в их действиях во время сотрудничества с такими органами содержались признаки преступлений, предусмотренных действующим законодательством, предлагается предоставить право соответствующим органам, предусмотренным законопроектом, ставить вопрос об увольнении такого работника с занимаемой должности.

В законопроекте отмечается, что субъектами люстрации являются:

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутаты областных, Киевского или Севастопольского городских советов;

государственные служащие, занимающие руководящие должности в объектах люстрации;

председатели местных советов или их заместители, сельские, поселковые городские председатели или их заместители, руководители или заместители руководителей исполнительных органов местных советов;

военнослужащие Вооруженных сил Украины, других воинских формирований Украины;

судьи;

работники прокуратуры;

другие лица, уполномоченные на выполнение функций государства;

редакторы (заместители редакторов, ответственные секретари) средств массовой информации государственной или коммунальной формы собственности;

руководители высших учебных заведений государственной или коммунальной формы собственности; граждане Украины, занимающие другие руководящие должности в объектах люстрации;

граждане Украины, претендуюющие на занятие вышеперечисленных должностей.

Не предоставление или несвоевременное представление лицом без уважительных причин люстрационного заявления (признания) в определенный частью второй этой статьи срок влечет за собой, соответственно, отказ в регистрации такого лица кандидатом на выборную должность или отстранение от занимаемой должности.

В соответствии с законопроектом, условием для пребывания на руководящей должности лица является то, что это лицо, в частности:

не сотрудничало с оперативными работниками бывшего КГБ СССР до 1991 года в качестве агента, резидента или другого негласного нештатного сотрудника или помощника в оперативном получении информации;

не скрывало факт сотрудничества со спецслужбами бывшего СССР, и после сообщения о таком сотрудничестве согласно части второй этой статьи Комиссией установлено, что действия этого лица во время сотрудничества со спецслужбами бывшего СССР не содержали предусмотренных законом признаков преступления;

не сотрудничало (не сотрудничает с 1991 года) со спецслужбами других государств в качестве тайного информатора или помощника в оперативном получении информации;

не призывало публично к сепаратизму, насильственному (военному) решению политического конфликта, нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины, насильственному свержению существующего конституционного строя во время массовых акций протеста;

не высказывалось публично пренебрежительно о символах Украинской государственности, не совершало надругательство над государственными символами Украины;

не делало заявлений и других публичных действий, которые содержат признаки расовой, социальной, культурной, религиозной нетерпимости относительно представителей украинской нации, включая украинцев и представителей других народов, проживающих на территории Украины;

не причастно к организации политических преследований участников национально-освободительного движения времен Второй мировой войны и послевоенного времени.

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В соответствии с законопроектом, проверка информации, изложенной субъектами люстрации в люстрационных заявлениях (признаниях), осуществляется Комиссиями по люстрации, которые образуются в составе семи человек - председателя, его заместителя и пяти членов Комиссии. Комиссии образуются при Верховной Раде Украины, Верховной Раде Автономной Республики Крым, областных советах, Киевском и Севастопольском городских советах. Деятельность Комиссий обеспечивается соответственно аппаратами или исполнительными органами отмеченных органов местного самоуправления, органа власти Автономной Республики Крым, органов государственной власти.