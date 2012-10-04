«Укрзализныця» хочет ввести билеты «туда-обратно»

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», проект соответствующих изменений в нормативно-правовую базу уже разработан специалистами администрации железнодорожного транспорта.

«Введение единого проездного документа позволит пассажирам осуществлять поездку с пересадками по одному бланку проездного документа, что уменьшит затраты, ведь пассажир платит комиссионный сбор за продажу проездного документа только один раз, как за одну поездку», - сообщает пресс-служба со ссылкой на специалистов Главного пассажирского управления «Укрзализныци».

Также планируется внедрение бонусной системы при продаже проездных документов. Планируется, что накопленные балы могут быть использованы в качестве оплаты. Принцип работы и перечень бонусов будут определены отдельным нормативным документом.

Справка УНИАН. Приказом №170 Министерства инфраструктуры Украины определены 13 различных календарных периодов, которые будут влиять на стоимость проезда.

Стоимость билета и плацкарты корректируется на коэффициенты по календарным периодам и дням недели.

Так, на четверг и субботу установлено снижение стоимости проезда на 10% от базовой стоимости, а на пятницу и воскресенье - повышение на 10%.

При оформлении билета на электропоезда Интерсити + в направлении «туда и обратно» применяется скидка в размере 10% от стоимости проезда.