"Батькивщина" объяснила, чего хочет от Кличко

Об этом в комментарии Радио «Свобода» в Днепропетровске сказал заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» в Верховной Раде Сергей Соболев.

По его словам, Объединенная оппозиция «Батькивщина» рассчитывает взять в новом составе парламента по пропорциональной избирательной системе как минимум 90 мест.

«Я думаю, 90 плюс-минус 10. Это зависит от успешности проведения кампании. Это пропорциональная часть. К этому я добавил бы: имеет достаточный шанс «Свобода», которая будет иметь около 20 мест, если они преодолевают 5-процентный барьер. Это гарантированные. И дальше: где будет Виталий Кличко? Так, будто, у нас большинство есть, если брать пропорциональную часть, но с В.Кличко это твердое большинство», – сказал С.Соболев.

В то же время он сообщил, что ключевым вопросом в переговорах между ОО «Батькивщина» и «УДАРом» является вопрос импичмента Президента.

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«Уже на какую-то выходят конкретику переговоры с партией «УДАР», но нас интересует только один вопрос. Это даже не согласование мажоритарных кандидатов. Ключевой вопрос: голосует ли «УДАР» за импичмент Виктору Януковичу? Если голосует, то мы – союзники, если не голосует – лучше сейчас об этом сказать, чтобы мы не получили нового Тигипко, Мороза и новых тушек. Это вопрос, без ответа на который нельзя дальше двигаться. Но еще есть вопрос согласования общей программы и согласования каждого округа», – сказал С.Соболев.

Что же касается результатов выборов на мажоритарных округах, то, по его словам, многое будет зависеть от переговоров с партией «УДАР». В частности, С.Соболев заверил, что, в случае договоренности между политическими силами, «по крайней мере на востоке, каждый третий округ будет наш».