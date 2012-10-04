4 октября 2012 года, в 11:00 возле Национального банка Украины (ул. Институтская, 9) начнётся акция «Мошеннические кредитные союзы искалечили жизнь миллионам украинцев. Хватит!!!». Обманутые вкладчики кредитных союзов символически сожгут мошеннические кредитные союзы на сковороде. Обманутые вкладчики кредитных союзов требуют законодательно запретить деятельность кредитных союзов.

Мошеннические кредитные союзы искалечили жизнь миллионам украинцев, лишили будущего миллионы семей. Мы говорим кредитным союзам: «Хватит!!! Пошли вон!!!».

Национальный банк Украины в сентябре 2012 г. выступил с инициативой стать регулятором кредитных союзов, реорганизовать часть союзов в кооперативные банки, а остальные лишить возможности привлекать депозиты населения.

К участникам акции выйдут руководители Национального банка Украины.

Организаторы акции – общественная организация «Ассоциация защиты прав вкладчиков», гражданская кампания «Форум спасения Киева».

Контактное лицо:

Виталий Черняховский

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