Экс-президент Европарламента: по отношению к Украине началась изоляция

Такое мнение он высказал в интервью газете «Коммерсант-Украина».

«Если Европейская комиссия, Европарламент и страны - члены ЕС обсуждают бойкот украинской части Евро-2012, то можно говорить, что началась определенная изоляция», - считает политик.

По словам Е.Бузека, надежды ЕС на то, что он сможет улучшить взаимоотношения с Украиной и подписать соглашение об ассоциации, улучшить наши торговые связи, интеграцию бизнес-сообществ - все эти ожидания разбиваются из-за того, что Украина завела себя в нынешнюю ситуацию. «Речь идет не только о решении суда по уголовному делу в отношении вашего бывшего премьер-министра, но и о других симптоматических судебных решениях. Просто дело Юлии Тимошенко наиболее заметно, и нарушения в нем абсолютно очевидны», - отметил он.

Е.Бузек высказал сожаление, что нет особой реакции Киева на ряд критических замечаний Европарламента. «К сожалению, мы не заметили особой реакции, хотя мне бы очень хотелось ее увидеть. В начале 2010 года в наших взаимоотношениях действительно был прогресс. Но затем все вдруг изменилось, и ситуация начала развиваться в противоположном направлении. Прошло два года, и я не могу сказать, что мы стали ближе...», - отметил экс-президент Европарламента.

Говоря о возможных инструментах влияния на Киев со стороны Евросоюза, Е.Бузек сказал, что реальным инструментом влияния в сфере международных отношений являются санкции, «но это - средство последней надежды».

«Что касается текущей ситуации, то я бы сказал, что юридическая система Украины, а также ваша власть сегодня сами налагают санкции на вашу страну. Нам остается только реагировать на происходящее. Мы не можем признать решения ваших судов, которые не соответствуют правилам и противоречат основным ценностям Евросоюза», - подчеркнул он.

Е.Бузек не исключил введение санкций против определенных украинских чиновников. «Все возможно. Я не могу предсказать, что произойдет через месяц или два», - отметил он.

Европейский политик в то же время подчеркнул, что возможен и другой вариант, при котором взаимоотношения между Украиной и ЕС станут намного лучше. «Нынешний ход событий могут изменить честные выборы и решение проблем бывших политиков, оказавшихся за решеткой. Поэтому я бы не хотел утверждать, что отношения будут становиться все хуже и хуже - я по-прежнему надеюсь, что они улучшатся. Результатов можно добиться даже до Евро-2012, в оставшиеся несколько дней - достаточно найти выход из ситуации с экс-премьером. И для этого не потребуется принимать каких-то сложных решений», - сказал Е.Бузек.

В этой связи он отметил, что еще остается возможность подписать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в конце 2012 года.

Е.Бузек также считает, что даже при негативном развитии событий ЕС пойдет по пути коррекции визовой политики ЕС в отношении Украины. «Мы не хотим наказывать ваших граждан за действия вашей власти»,- подчеркнул он.