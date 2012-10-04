Ющенко объяснил, почему бандиты не в тюрьмах

Об этом заявил экс-президент Виктор Ющенко в эфире Первого национального телеканала.

Он процитировал тех, кто у него спрашивает "Виктор Андреевич, вы обещали бандитам тюрьмы, а этого не сделали".

"Я эту часть хотел бы объяснить из вопросов. Сколько Вацлав Гавел посадил в тюрьмы людей? Или Александр Квасьневский? А сколько людей посадил Лех Качиньский? А президент Ширак? Кругом мы получим один четкий ответ - ни одного. Президент не сажает", - отметил Ющенко.

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"У него нет полномочий. Уголовное преследование человека имеется в трех национальных институтах (милиция, прокуратура, служба безопасности), только они могут преследовать человека. Президент не имеет права преследовать человека, или премьер-министр, или большинство парламентское", - цитирует Украинская правда.

"Если президент начинает судить, или рассказывает перстом своим, кого надо посадить, значит, мы выходим на самую большую национальную проблему - формирование авторитарной власти. Есть один человек, который знает, кого посадить, насколько посадить и когда выпустить", - добавил он.