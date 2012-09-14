Ющенко чувствует себя комфортно и сравнивает себя с Черчиллем и Аристотелем

Свой проигрыш на последних президентских выборах (2010 г.) Виктор Ющенко сравнил с проигрышем В. Черчилля, который проиграл в Англии выборы в парламент, хотя только что выиграл Вторую мировую войну.

Как сообщает ZIK, так он прокомментировал вопрос журналиста на пресс-конференции в Ужгороде.

«Когда министр Черчилль выиграл Вторую мировую войну, то дома зато с треском проиграл выборы в свой парламент. За несколько недель до победы над немцами один из крупнейших национальных героев Западной Европы, продемонстрировавший столько преданности в борьбе против Гитлера, как никто, проиграет выборы, - рассказал Ющенко. - Где-то месяцев шесть он не общался с прессой. Пошел на свою усадьбу и вместе с детьми собственноручно строил стену, чтобы не было сквозняка на детскую площадку. Со временем журналисты спросили его, в чем находил удовольствие в те психологически сложные для него месяцы. Черчилль ответил - в возведении стены. Один из следующих вопросов звучал так: каким будет для британца случай вспомнить эпоху Черчилля в 2000 году? Политик ответил: случаем будет эта каменная стена.

Результат выборов - это претензия не ко мне, откровенно скажу. Я себя очень комфортно чувствую и для себя сформировал ряд аргументов, - отметил экс-президент Украины. - Думаю, что была большая ошибка моей нации, когда из-за популизма, неответственности, очень часто из-за слабого сознания, она пришла к выбору в 2009 году между двумя претендентами. Популизм - это великая вещь. Когда работает не сознание, а чувства».

Ющенко на пресс-конференции провел аналогии с еще одной исторической личностью: «Под оливковым деревом Аристотель проводит уроки. 22 года учит последователей, и вот к нему приходит проститутка и говорит: то, что ты делал 22 года, это ерунда. Вот посмотри, я сейчас пройду мимо и они смотреть в твою сторону не будут. Это цена твоей работы. А он отвечает: «Ты права, но мы с тобой делаем разную работу. Я 22 года все делал, чтобы их поднять, а твоя работа всегда заключается в том, чтобы их опустить. А опустить легче, проще, чем поднимать », - прокомментировал Ющенко и добавил:« В те годы, когда я имел большую честь работать на украинскую нацию, я ту дистанцию ​​проходил с большой преданностью и думаю, когда-то должным образом оцененным результатом. Надо жить, идти дальше, двигаться, не быть высокомерным и миллионы раз объяснять нации, почему мы великие, почему мы должны быть вместе, быть европейцами, иметь свой язык, почему демократия не может быть заменена ничем. Надеюсь, когда-то поймут ».