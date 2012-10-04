Власенко: режим боится Тимошенко и не намерен отпускать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

«Это свидетельствует о продолжении абсолютно четкой линии режима Януковича на политические репрессии. Они не то что собираются их сворачивать, они не намерены делать полшага назад. Внесение этого законопроекта именно в такой редакции это в очередной раз подтверждает», - сказал С.Власенко.

По его мнению, у Президента есть «миллион возможностей» решить вопрос Ю.Тимошенко, «сохранив лицо», но «он не хочет их использовать».

«Он настолько боится Тимошенко, что боится ее отпускать», - сказал С.Власенко.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона “Об амнистии в 2012 году”.

Законопроектом предусмотрено объявить амнистию и распространить ее действие, в первую очередь, на те категории осужденных, которые совершили преступления небольшой тяжести или являются наиболее незащищенными и уязвимыми в социальном плане, в частности, на несовершеннолетних, а также женщин и мужчин, которые имеют детей в возрасте до 18 лет, детей-инвалидов и/или совершеннолетних сына, дочь, признанных инвалидами, инвалидов первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями.

В результате применения амнистии, согласно положениям законопроекта, из мест лишения и ограничения свободы предусматривается освободить около 1,5 тыс. чел. указанной категории.

Законопроектом предусмотрено, что амнистия не может быть применена к лицам, в частности, осужденным за превышение власти или служебных полномочий при отягчающих обстоятельствах (части 2 и 3 статьи 365 УК Украины 2001 года (Ю.Тимошенко осуждена именно по этой статье), а также за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой (часть 5 статьи 191 УК Украины 2001 года (по этой статье осужден экс-министр внутренних дел Юрий Луценко).