Суд отменил регистрацию кандидатур от 9 партий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в пресс-центре Житомирского регионального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» сообщил лидер Объединенной оппозиции Житомирской области Геннадий Зубко.

По его словам, Объединенная оппозиция добилась отмены в суде незаконно поданных девятью партиями кандидатур в УИК в округе №65 в Житомирской области.

Г.Зубко сообщил, что по иску ВО «Батькивщина» в начале этой недели Житомирский окружной административный суд отменил постановление окружной избирательной комиссии №11 от 19.09.2012 в части регистрации по одномандатному избирательному округу №65 представлений кандидатур в состав участковых избирательных комиссий от 9 партий и обязал ОИК исключить их из списка внесенных представлений. Г.Зубко передал журналистам копию соответствующего решения упомянутого суда.

Он уточнил, что „это представление: Социал-демократической партии (объединенной), ПП «Правая воля Украины», Народной экологической партии, Партии свободных демократов, ПП «Либеральная Украина», Либерально-демократической партии Украины, ПП «Казацкая Украинская партия», Демократической партии венгров Украины, ПП «Социал-демократическая Ассамблея Славян»”.

„Представления от имени этих 9 партий были внесены 18 сентября этого года - в последний день предусмотренного законом срока - неуполномоченным на то лицом и без соответствующих доверенностей от партий. Это лицо приложило к представлениям незаверенные копии доверенностей, выданных партиями другим лицам, которые в день представления в комиссии с ними не пришли”, - сообщил Г.Зубко.

Руководству Житомирского УМВД переданы заявления с требованием выяснить обстоятельства появления фальшивок.

В милиции подтвердили УНИАН, что получили соответствующее заявление и проводят проверку.

Согласно ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Украины подделка предвыборных документов карается лишением свободы сроком до 4 лет.