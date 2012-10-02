Врачи рекомендовали Луценко дообследование

Как сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины, «комиссия в составе квалифицированных независимых врачей в области терапии, неврологии, гастроэнтерологии и кардиологии провела медицинский осмотр Ю.Луценко».

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«По результатам осмотра врачами было констатировано, что общее состояние осужденного удовлетворительное. Ему было назначено медикаментозное лечение, а также рекомендовано инструментальное дообследование состояния здоровья с последующим плановым медосмотром», - говорится в сообщении и отмечается, что, по словам членов медицинской комиссии, осужденный Ю.Луценко получает всю необходимую медицинскую помощь и назначеное лечение в условиях медико-санитарной части исправительной колонии».

В свою очередь омбудсмен пообщалась с осужденным Ю.Луценко. В.Лутковская посетила медицинскую часть учреждения, а также жилые помещения, где содержится осужденный Ю.Луценко.

«По словам В.Лутковской, осужденный Ю.Луценко чувствует себя нормально и находится в хорошем настроении», - сообщает пресс-служба ДПтС.