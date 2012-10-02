Литвин думает, что в парламент пройдут максимум пять партий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

«Реальные шансы пройти имеют четыре, максимум пять политических партий. Будем надеяться, что на этом фоне произойдет определенный процесс политической структуризации общества и отмирания политических партий, которые, по большому счету, являются бабочками, подчас с яркими эпатажными вождями», - сказал он.

По словам В.Литвина, парламентские выборы отличаются чрезвычайной напряженностью и конкурентностью.

По его словам, конкуренция на депутатский мандат в мажоритарном округе составляет в среднем по стране 15 кандидатов, но есть примеры, когда кандидатов 40 и больше.

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В.Литвин парадоксом нынешней избирательной кампании назвал ее вялое течение на местном уровне.

Он спрогнозировал, что 2012 год завершится для Украины напряженной атмосферой из-за парламентских выборов. В частности, по его словам, происходит запугивание людей будущим.

«Во вторник, когда в Верховной Раде начинается пленарное заседание, происходит 30-минутка гнева и настроений катастрофизма», - сказал он.

По его убеждению, происходит «процесс общего обнуления политического капитала и в связи с этим попытки его как можно быстрее конвертировать с тем, чтобы захватить настроения людей, особенно с учетом того, что на сегодняшний день до 40% людей еще не определились, за какую политическую партию они будут голосовать».

По словам В.Литвина, наблюдается работа на внутренний раскол страны.

«В таких обстоятельствах, происходящих у нас в политическом процессе, не следует исключать появления новой политической силы или человека, к которому будут обращены взоры», - сказал он.