Тимошенко проговорила с соратниками четыре часа (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге перед Харьковской больницей сообщили А.Турчинов и А.Яценюк.

А.Турчинов отметил, что во время встречи с Ю.Тимошенко были обсуждены вопросы, связанные с избирательной кампанией, избирательными списками, и вопросы, связанные с противодействием возможной фальсификации результатов выборов.

«У нас был разговор, который касался вопросов, связанных с финишем избирательной кампании, внутрипартийных политических вопросов, которые мы смогли детально обсудить», - сказал А.Турчинов.

«Мы обсудили очень много вопросов, связанных в том числе, с избирательными списками», - добавил он.

В свою очередь, А.Яценюк отметил, что лидеры оппозиции уделили много внимания противодействию возможной фальсификации результатов выборов. По его мнению, уже сегодня «говорить о полноценной демократичности выборов не представляется возможным».

По его словам, власть будет пытаться «на каждом избирательном участке запугать членов избирательных комиссий, скупать людей, запугивать государственных служащих, запугивать учителей, врачей, и также их подкупать».

По его мнению, одним из рычагов давления на избирателей является установка видеонаблюдения на избирательных участках.

А.Яценюк подчеркнул, что Объединенная оппозиция будет пытаться противодействовать всем возможным попыткам фальсификации выборов.

«Мы это все знаем, потому мы боремся. У нас широкое представительство в избирательных комиссиях. У нас очень мощная избирательная составляющая», - подчеркнул А.Яценюк.

Он обратился к избирателям с призывом «не продавать свое будущее».

«Мы обращаемся, в первую очередь, к украинцам, нашим избирателям. Не продавайте будущее! Мы сейчас полагаемся на нашу совместную работу как оппозиции и народа Украины. Это наше общее задание – защитить право выбора. На данном этапе мы можем это сделать», - сказал А.Яценюк.