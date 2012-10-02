Минюст обжалует решение ЕСПЧ по делу Луценко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, ходатайства было подано 1 октября.

При подаче ходатайства украинская сторона ссылалась на Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод от 4 ноября 1950 года.

По теме: Жена Луценко говорит, что он уже две недели сидит на обезболивающих

Как сообщал УНИАН, 3 июля Европейский суд по правам человека признал нарушения по делу бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, и присудил ему 15 тысяч евро компенсации от Украины.

Суд, в частности, признал шесть нарушений Конвенции прав человека во время рассмотрения дела Ю.Луценко в Украине.

Так, согласно решению Европейского суда по правам человека, признано нарушение параграфа первого статьи 5-й Конвенции прав человека относительно его ареста. По мнению суда, арест Ю.Луценко не был должным образом изучен судом. Кроме того, Евросуд установил, что арест Ю.Луценко “не был необходимым для предотвращения совершения им преступлений, или побега после этого”.

“Суд решил, что арест Ю.Луценко был безосновательным и, таким образом, совершенным в нарушение параграфа 1 статьи 5 Конвенции”, - написано в пресс-релизе суда.

Относительно содержания Ю.Луценко под стражей, Европейский суд по правам человека выразил сомнение в адекватности решения об аресте Ю.Луценко для принуждения его быстрее знакомиться с материалами уголовного дела. При этом суд согласился с оценками Ю.Луценко относительно того, что основания для его ареста и содержания под стражей противоречили украинскому законодательству, которым определяется, что ознакомление с делом является правом, а не обязанностью обвиняемого.

Евросуд по правам человека также отметил, что аргументы украинского правительства относительно того, что, находясь на свободе, Ю.Луценко мог оказывать давление на свидетелей через интервью в средствах массовой информации, не были должным образом объяснены украинским правительством.

“Суд решил, что при обстоятельствах этого дела не было оправданий для лишения Ю.Луценко свободы на пользование правом свободы слова, которое не является составом преступления”, - написано в сообщении пресс-службы суда.

Таким образом, суд также признал нарушение параграфа 1 статьи 5-й Конвенции по правам человека относительно содержания Ю.Луценко под стражей, срок которого также не был установлен украинским судом.

Европейский суд по правам человека также пришел к выводу, что во время ареста Ю.Луценко не был проинформирован о наличии представления о его аресте, подготовленного Генеральной прокуратурой в связи с первым уголовным делом против бывшего министра. Об этом Ю.Луценко стало известно лишь через 20 часов после задержания, что, по мнению Европейского суда по правам человека, является нарушение параграфа 2 статьи 5-й Конвенции по правам человека.

Европейский суд также пришел к выводу о нарушении параграфа 3 статьи 5-й Конвенции по правам человека, поскольку украинские суды не изучили законность задержания Ю.Луценко и не обеспечили судебного контроля над этим процессом.

Европейский суд по правам человека также установил нарушение параграфа 4 статьи 5-й Конвенции по правам человека, что проявилось в отказе апелляционного суда рассмотреть без объяснения причин жалобу Ю.Луценко на его задержание, а также – в отсутствии какого-либо адекватного ответа на запрос ряда членов парламента об освобождении Ю.Луценко под залог.

Европейский суд по правам человека также отметил справедливость обвинений Ю.Луценко в политическом характере процесса против него.

“Принимая во внимание, что он был одним из оппозиционных лидеров, понятно, что дело Ю.Луценко привлекло значительное внимание. Обвиняемый в злоупотреблении властью, он имел право на ответ на такие обвинения через СМИ”, - написано в пресс-релизе суда.

Суд обратил внимание на тот факт, что прокуратура назвала общение Ю.Луценко с представителями СМИ одной из причин его ареста.

“По мнению суда, такие обоснования четко продемонстрировали намерения власти наказать Ю.Луценко за публичное несогласие с обвинениями против него и за доказательство своей невиновности”, - написано в пресс-релизе.

При этом в документе отмечается, что суд не мог не установить, что ограничение свободы Ю.Луценко было осуществлено не только с целью привлечения его в компетентные органы власти за совершение преступления, но и по другим причинам, что, по мнению суда, противоречит статье 18 Конвенции по правам человека.

*** Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что он не был проинформирован о причинах своего ареста.

17 апреля этого года Палата судей Европейского суда по правам человека провела публичные слушания по этой жалобе.