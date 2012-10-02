К Тимошенко пустили Турчинова, Яценюка и Немырю

В ЦКБ «Укрзализницы» в Харькове началась встреча экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с лидерами Объединенной оппозиции.

Как сообщил УНИАН народный депутат Сергей Пашинский, к Ю.Тимошенко прибыли Александр Турчинов, Арсений Яценюк и Григорий Немыря.

По словам С.Пашинского, лидеры оппозиции прибыли в больницу около 14.10.

Как сказал С.Пашинский, на встрече будет обсужден «план выхода из тех кризисных явлений, в которые из-за бессмысленного правления Януковича попала страна».

Он подчеркнул, что по закону краткосрочная встреча может продолжаться до четырех часов.

С.Пашинский выразил надежду, что в этот раз сотрудники пенитенциарной службы не будут нарушать этой нормы.

«По закону краткосрочная встреча может длиться четыре часа. Мы надеемся, что в этот раз сотрудники пенитенциарной службы не будут нарушать закон», - сказал С.Пашинский.

По его словам, после встречи лидеры Объединенной оппозиции проведут брифинг.