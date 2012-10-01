Адвокат говорит, что Тимошенко пролежала на цементе два дня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил журналистам адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк.

«Состояние здоровья, сказать ухудшилось – это ничего не сказать. Я знаю о том, что уже один из врачей заявил о том, что все, что было сделано с ней до пятницы, то есть все процедуры, проведенные до пятницы, в это двухдневное пребывание на полу свело на нет», - сказал А.Плахотнюк.

Он отметил, что это сказал украинский врач, но не уточнил, кто именно.

По словам адвоката, во время протеста экс-премьер не употребляла пищу.

А.Плахотнюк сообщил, что лежачий протест Ю.Тимошенко длился с 16.30 пятницы, 28 сентября, до 13.00 воскресенья, 30 сентября. «Начиная с 16.30 пятницы и почти до 13.00 воскресенья Юлия Владимировна лежала в предбаннике перед палатой в знак протеста против незаконных действий, которыми ее лишили права на свидание. Лежала практически на цементе, который покрыт тонким слоем линолеума», - сказал А.Плахотнюк.

Адвокат допустил, что протест Ю.Тимошенко прекратился после того, как она узнала о разрешении на встречу с лидерами Объединенной оппозиции.

По словам А.Плахотнюка, Ю.Тимошенко был предоставлен документ, где указано, что, учитывая ее поведение и поведение ее защитников, будет ставиться вопрос о целесообразности ее выписки из больницы. «Какое отношение имеет поведение к медицинским показателям вообще не известно, но на этом было акцентировано, и это было сделано от имени пенитенциарной службы», - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября руководство Качановской колонии отказало Ю.Тимошенко во встрече с соратниками Арсением Яценюком, Александром Турчиновым и Григорием Немырей.

В Государственной пенитенциарной службе указали, что, в соответствии с рекомендациями немецких врачей клиники "Шарите", значительное количество встреч негативно влияет на процесс реабилитации Ю.Тимошенко, в связи с чем врачи рекомендовали максимально ограничить количество встреч на время пребывания осужденной в стационарном заведении и сосредоточиться именно на реабилитационном процессе.

Защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко заявил, что экс-премьер в знак протеста против недопуска к ней соратников легла на пол перед своей палатой.

30 сентября ГПтС сообщила, что Ю.Тимошенко «в порядке исключения» получила разрешение на свидание со своими соратниками А.Яценюком, Г.Немырею и А.Турчиновым. Свидание будет длиться до полутора часа.

Соратники экс-премьера планируют посетить ее во вторник, 2 октября.