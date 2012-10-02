Янукович сегодня встретится с турецким министром и генсеком ОБСЕ
09:52, 02 октября 2012Политика
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Во вторник Янукович проведет встречу с министром иностранных дел Турции и генсеком ОБСЕ.
Виктор Янукович встречает высоких гостей
Сегодня в 12.00 Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с министром иностранных дел Турецкой Республики Ахметом Давутоглу и генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Дзанньера.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, встреча состоится в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).
Представители СМИ приглашаются на 11.15.
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