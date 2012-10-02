Янукович сегодня встретится с турецким министром и генсеком ОБСЕ

Сегодня в 12.00 Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с министром иностранных дел Турецкой Республики Ахметом Давутоглу и генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Дзанньера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, встреча состоится в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).

Представители СМИ приглашаются на 11.15.