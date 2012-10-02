Кличко готов уступить часть округов "Батькивщине"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «УДАР Виталия Кличко».

При этом «УДАР» предлагает «Батькивщине» снять своих кандидатов в округах, где по результатам изучения общественного мнения кандидаты от «УДАРа» имеют высшую поддержку, чем кандидаты от других оппозиционных партий.

Кроме того, в ряду округов «УДАР» предлагает срочно в течение первой недели октября совместно с другими оппозиционными партиями провести социологические исследования, чтобы определить единого кандидата, который сможет победить у выдвиженца власти, проинформировали в пресс-службе.

«Мы с самого начала предлагали коллегам по оппозиции объединить усилия на мажоритарных округах и определить единого кандидата от оппозиции. Ведь главное здесь – не амбиции политических лидеров и политические соревнования, которые могут закончиться бесперспективно, а то, чтобы не оставить шансов провластным кандидатам победить в мажоритарных округах – со всеми их ресурсами: административным, денежным и репрессивным», – отметил лидер партии Виталий Кличко в ходе общения с журналистами в Центре Восточных исследований в Варшаве, где он выступал перед экспертами института, представителями СМИ и неправительственными организациями на тему: «Внешние и внутренние вызовы Украины».

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По убеждению В.Кличко, если сейчас удастся выйти на такой формат согласования действий с «Батькивщиной» относительно мажоритарных округов, а также совместно проконтролировать ход голосования и подсчет голосов, то это и станет залогом победы оппозиции на парламентских выборах.